الأمير فيصل بن سلمان يدشن الأعمال الكاملة للمؤرخ إبراهيم بن صالح بن عيسى

ثم ألقى أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور "محمد بن عبدالكريم العيسى" كلمة أسرة المؤرخ إبراهيم بن عيسى، عبّر فيها عن شكر أسرة المؤرخ وامتنانها لدارة الملك عبدالعزيز على هذا التكريم الذي يحتفي بإرث والدهم العلمي؛ مؤكدًا أن هذا الإصدار يمثل توثيقًا لمسيرة طويلة من البحث خاضها المؤرخ في العديد من النواحي العلمية بكل دقة وموضوعية؛ معبرًا عن فخر الأسرة بأن يكون هذا العمل مرجعًا مهمًّا للباحثين والمهتمين بالتاريخ السعودي والثقافة الوطنية، كما أثنى على جهود دارة الملك عبدالعزيز في تحقيق هذا المشروع الضخم؛ معتبرًا أن هذا التكريم هو تأكيد على أهمية العلم والمعرفة في تعزيز الهوية الوطنية.