انتظمت على مدار 70 عامًا.. ما حجم المساعدات الإنمائية التي قدمتها السعودية عربيًا ودوليًا؟

ويشير حجم هذه المساعدات الإنمائية إلى احتلال المملكة مرتبة متقدمة أيضًا في دعم الدول العربية ذات الدخل المتوسط والمنخفض، تتوازى مع مكانتها الدولة في مجال تقديم المساعدات، الذي يثمل أحد أبعاد الثقل، الذي تحظى به السعودية عربيًا وإقليميًا ودوليًا، وقد انعكس هذا الثقل على كل القمم العربية، التي احتضنتها المملكة، والقرارات التي تمخضت عنها، ومن بينها القمة العربية، التي تنطلق في جدة غدًا (الجمعة) وتنعقد عليها الآمال العربية لإيجاد حل للأزمات، التي تواجه الأمة العربية حاليًا.