تركيا.. فريق الإنقاذ السعودي يستجيب لصراخ طفل تحت الأنقاض

استجاب فريق الإنقاذ السعودي العامل بأحد المواقع المتضررة من الزلزال بتركيا لطفل يصرخ تحت الأنقاض في محاولة للبحث عنه وإنقاذه.
وتستخدم الفرق السعودية المشاركة في عمليات الإنقاذ أجهزة ومعدات حديثة وآليات متطورة.
وكان قد كشف الدفاع المدني السعودي أن فرقه تعمل في 4 مواقع بالمناطق المنكوبة في تركيا؛ جراء الزلزال، كما تفحص المباني السكنية الآيلة للسقوط في غازي عنتاب.
يُذكر أن 6 طائرات إغاثية سعودية كانت وصلت تباعًا خلال الأيام الماضية للمناطق المتضررة في تركيا تحمل على متنها المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.