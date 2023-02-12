تركيا.. فريق الإنقاذ السعودي يستجيب لصراخ طفل تحت الأنقاض

يُذكر أن 6 طائرات إغاثية سعودية كانت وصلت تباعًا خلال الأيام الماضية للمناطق المتضررة في تركيا تحمل على متنها المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.