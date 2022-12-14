مفتي عام المملكة يستقبل مديري فروع الرئاسة العامة للإفتاء

وأثنى سماحة المفتي العام للمملكة بما منّ الله على هذه البلاد من توافر النعم التي يأتي في مقدمتها العقيدة الصحيحة والأمن في الأوطان بفضل الله وحده ثم بتوفيقه لولاة أمر هذه البلاد المباركة منذ عهد المؤسس إلى هذا العهد الميمون الزاخر بالمنجزات والعطاءات عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.