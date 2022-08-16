الرياض تستعد لانعقاد ندوة التأمين السعودي في نسختها السادسة

تعد ندوة التأمين السعودي الملتقى الأكبر للشركات العاملة في قطاع التأمين السعودي وواحدة من أكبر مؤتمرات التأمين في منطقة الشرق الأوسط، التي تنظمها لجنة التأمين السعودي منذ عام 2011، بهدف الإضاءة على الدور الذي يلعبه قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، واستعراض التطورات التي يشهدها القطاع، وتقديم الحلول لأبرز التحديات له. ومن المقرر أن تناقش أجندة الندوة العديد من القضايا الحيوية في قطاع التأمين مثل "النمو الاقتصادي وتطورات صناعة التأمين" و"التقنية التأمينية وقيمتها المضافة" و"تطور سوق إعادة التأمين السعودي" و"مستقبل التأمين الصحي"، كما تناقش الندوة قضايا تتعلق بدور شركات الخدمات المساندة في قطاع التأمين، وقضايا تأمينية متصلة بالمجتمع مثل الدور الذي يلعبه تأمين الحماية والادخار في مستقبل الاقتصاد السعودي.