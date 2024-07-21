"إثراء" يعلن المشاريع الأربعة الفائزة بـ "تحديات تنوين".. البيئة والأزياء المستدامة والأثاث

أعلنت لجنة التحكيم عن فوز المشاريع الأربعة بعد تحقيق المعايير والاشتراطات التي أقرّتها لجنة دولية مكوّنة من خبراء محليين ودوليين، إذ ظفر مشروع يبحث العلاقة بين أعداد الوفيات وظاهرة التلوّث الهوائي عن تحدّي تصميم الجرافيك، الذي يُبرز مدى الاتصال المرئي في زيادة الوعي حول أنماط الاستهلاك وتأثيرها على كوكب الأرض بعناصره كافة عبر تحويل البيئات المعقّدة إلى تجارب تفاعلية، فيما عبّر تحدّي تصميم الجناح عن كيفية تفكيك المطار ضمن مدرسة العمارة التفكيكية، إذ بادر المصمّمون له بتجريد مسارات الحركة المتعدّدة داخل المطارات من حركة الأشخاص وصولاً إلى حركة الطائرات؛ بهدف نقل تجربة الحركة داخل المطار للزوّار كافة.