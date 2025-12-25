"السديس" عقب حادثة الحرم: يؤكد حرمة إزهاق النفس في الحرمين الشريفين ويشيد بجهود رجال الأمن في حماية القاصدين وتعظيم قدسية المكان

وحذّر السديس، عقب حادثة إلقاء أحد المعتمرين نفسه من الدور الأول، مما يقدم عليه بعض الأشخاص – وهم قلة – من محاولات إلقاء أنفسهم من الأدوار العلوية، مؤكدًا أن ذلك يُعد نوعًا من الانتحار المحرَّم شرعًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وبقول النبي ﷺ: "مَن قتلَ نفسَهُ فهو في نارِ جهنَّم"، مبينًا أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس وعدم تعريضها للتهلكة، قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.