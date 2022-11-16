رابطة العالم الإسلامي تثمن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

ثمنت رابطة العالم الإسلامي إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء "يحفظه الله" تكفل المملكة العربية السعودية بترميم المركز الإسلامي في العاصمة الإندونيسية "جاكرتا"، وذلك بعد تعرُّض أجزاء كبيرة منه لحادثِ حريق.
وباسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، رفع معالي أمينها العام ، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على إعلان سموِّه الكريم تكفُّلَ المملكة بترميم المركز، مؤكِّدًا أن العالم الإسلامي يُثَمِّن للمملكة هذه المبادرة في سياق جهود الخير التي تضطلع بها لخدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء؛ مُجسدةً شعورها الإسلامي العميق؛ انطلاقاً من وجدانها الإيماني، ومرجعيتها الجامعة.
وهذه المبادرة تأتي امتدادًا لحرص المملكة على تعزيز وعي أبناء الأمة الإسلامية بمبادئ دينهم العظيم من خلال أمثال هذا الصرح الكبير والذي يمتد نفعه لكل مريدي الخير .
وختم معاليه، داعيًا المولى القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويبقيها ذُخرًا للإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يبذلانه من جهودٍ مباركة في هذا الشأن وغيره، في عمر مديد، وعمل صالح متقبل مبرور.