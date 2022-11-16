رابطة العالم الإسلامي تثمن تكفل المملكة بترميم المركز الإسلامي في جاكرتا

وباسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، رفع معالي أمينها العام ، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على إعلان سموِّه الكريم تكفُّلَ المملكة بترميم المركز، مؤكِّدًا أن العالم الإسلامي يُثَمِّن للمملكة هذه المبادرة في سياق جهود الخير التي تضطلع بها لخدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء؛ مُجسدةً شعورها الإسلامي العميق؛ انطلاقاً من وجدانها الإيماني، ومرجعيتها الجامعة.