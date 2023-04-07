توجيه "فيصل بن سلطان" يتفاعل.. جهاز لتقويم قدم الطفل "مجرشي" ووالده يثمّن

وقال سليمان مجرشي، والد الطفل يوسف، لـ"سبق": "أشكر الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، على التوجيه بعلاج ابني يوسف، وكل مَن وقف وتفاعل وتعاطف مع حالته، فجزى الله الأمير خير الجزاء على كل عمل قدّمه لولدي، والكادر الطبي في مدينة سلطان للخدمات الإنسانية، وحفظ بلادنا وولاة أمرنا لكل ما يقدمونه من أعمال جليلة عظيمة تُذكر وتشكر".