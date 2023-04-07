توجيه "فيصل بن سلطان" يتفاعل.. جهاز لتقويم قدم الطفل "مجرشي" ووالده يثمّن

أُجريت، أمس الخميس، عملية جراحية لتركيب جهاز يساعد على تقويم قدم الطفل يوسف مجرشي؛ وذلك عقب توجيه الأمير فيصل بن سلطان الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، بعلاج الطفل في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية تحقيقاً لرغبة والده حتى يتسنّى لابنه عيش الحياة الطبيعية واللهو واللعب مع أقرانه.
وبدأ علاج الطفل يوسف بمرحلته الأولى، وسيستمر لمراحل عدة حتى تستقيم قدمه وفق الإجراءات الطبية المقررة.
وقال سليمان مجرشي، والد الطفل يوسف، لـ"سبق": "أشكر الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، على التوجيه بعلاج ابني يوسف، وكل مَن وقف وتفاعل وتعاطف مع حالته، فجزى الله الأمير خير الجزاء على كل عمل قدّمه لولدي، والكادر الطبي في مدينة سلطان للخدمات الإنسانية، وحفظ بلادنا وولاة أمرنا لكل ما يقدمونه من أعمال جليلة عظيمة تُذكر وتشكر".
ومنذ ولادته، عانى الطفل "يوسف"، تشوّهاً خلقياً في قدمه اليمنى، إذ إنها تعاني اعوجاجاً شديداً منعه المشي، وبعد محاولات عديدة مع مراكز طبية في منطقة جازان، ناشد والد الطفل الجهات المختصّة بمساعدته على علاج ابنه في الرياض.
يُذكر أن لدى مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية مركز جراحات متطورة يوفّر للطفل "يوسف" عملية إعادة تقويم القدم والكاحل بكفاءة عالية ومعايير عالمية في جودة الخدمة وسلامة المرضى.
وكانت "سبق" قد نشرت الأسبوع الماضي، مناشدة والده بالعلاج لدى أحد المراكز الطبية المتخصصة بالرياض.