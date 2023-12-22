نائب أمير الرياض يؤدّي صلاةَ الميت على الأمير محمد بن بدر بن فهد

وأدّى الصلاةَ معه الأميرُ تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.