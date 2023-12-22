نائب أمير الرياض يؤدّي صلاةَ الميت على الأمير محمد بن بدر بن فهد

أدّى الأميرُ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم؛ صلاةَ الميت على الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدّى الصلاةَ معه الأميرُ تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.
كما شارك في الصلاة الأميرُ خالد بن سعود بن خالد بن محمد، والأمير بندر بن سعود بن محمد، ومشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن محمد بن جلوي، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، والأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
كما أدّى الصلاةَ الأميرُ بدر بن فهد بن سعد الأول، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد الأول، والأمير عبدالعزيز بن بدر بن فهد بن سعد الأول، والأمير خالد بن بدر بن فهد بن سعد الأول، وعددٌ من أصحاب السمو الأمراء، والمسؤولين، وجمع من المواطنين.