"أمازون" تعلن عن استثمار 5.3 مليارات دولار لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة بالمملكة

أعلنت شركة "أمازون" عن استثمارها 5.3 مليارات دولار لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة في السعودية؛ وذلك خلال فعاليات مؤتمر "ليب".
وفي سياق متصل، كشفت "IBM" عن استثمار 250 مليون دولار لإنشاء مركز عالمي لتطوير البرمجيات في السعودية.
وانطلقت اليومَ أعمالُ الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب" الأكثر حضورًا في العالم، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار "آفاق جديدة"، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى 7 من مارس 2024م، بمشاركة أهم المتحدثين في قطاع التقنية، والخبراء، والمهتمين.
وتتناول جلسات اليوم الأول من "ليب"، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والحوسبة الخضراء، ومستقبل الابتكار، والتحول الاستراتيجي، والاستثمار في مستقبل البشرية.
وتضم النسخة الثالثة مجموعة من المنصات والمسارح الجديدة وهي: منصة ريادة الأعمال الرقمية "كود"، ومسرح وزارة الإعلام، والفضاء، والألعاب، والشركة الناشئة.