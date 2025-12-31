"الصحة" تُعلن توقف نظام "موارد" مؤقتًا حتى 4 يناير للصيانة والتحديث

وأوضحت الوزارة في تعميم داخلي تم تعميمه على منسوبيها عبر البريد الإلكتروني، أن أعمال الصيانة ستبدأ يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 عند الساعة 4:00 مساءً، وتستمر حتى الساعة 12:00 صباحًا من يوم الأحد.