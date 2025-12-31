"الصحة" تُعلن توقف نظام "موارد" مؤقتًا حتى 4 يناير للصيانة والتحديث

أعلنت وزارة الصحة عن تنفيذ صيانة دورية وتحديثات على نظام "موارد" وتطبيقه الإلكتروني، ما سيترتب عليه توقف مؤقت للخدمة حتى يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.
وأوضحت الوزارة في تعميم داخلي تم تعميمه على منسوبيها عبر البريد الإلكتروني، أن أعمال الصيانة ستبدأ يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 عند الساعة 4:00 مساءً، وتستمر حتى الساعة 12:00 صباحًا من يوم الأحد.
وشملت أعمال التحديث أيضًا إيقاف خدمة "حيّاك" خلال نفس الفترة، فيما أكدت الوزارة أنه سيتم اعتماد النماذج الورقية لتوثيق الحضور والانصراف لضمان سير العمليات الإدارية دون انقطاع.
وبيّنت "الصحة" أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خططها التطويرية الرامية إلى رفع كفاءة النظام وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة لمنسوبيها في كافة مناطق المملكة.