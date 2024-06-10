أمانة العاصمة المقدسة تكثف البرامج الاحترازية بالنظافة ومكافحة الحشرات والآفات

واعتمدت خطة الأمانة في مكافحة الحشرات والآفات العامة على رصد وتحليل البيانات بشكل يومي وليتم التعامل في توزيع الفرق بناءً على نتائج البيانات، حيث تقوم الفرق الميدانية بجمع بيانات المواقع الإيجابية وقراءة المصائد، بالإضافة إلى بيانات الإصابات والبلاغات والقيام بتحليلها ومعرفة مستويات الخطورة في الأحياء (عالية أو متوسطة أو منخفضة) وتم تخصيص عدد من القوى العاملة يبلغ قوامها (689) فردًا ما بين أخصائيين وفنيي مكافحة، بالإضافة إلى (930) من الأدوات المستخدمة، و(321) من الأجهزة المتنوعة مثل السيارات الخاصة بأعمال المكافحة والضبابات، وأجهزة الرش الآلي، والأجهزة اليدوية، وأجهزة الهيدروجين وغيرها، وجميع هذه الفرق يتم عملها على فترات صباحية ومسائية في مختلف المواقع.