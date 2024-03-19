"حافلات المدينة" تواصل النقل الترددي بين المسجد النبوي و"قباء"

ويهدف مشروع "حافلات المدينة" إلى تقديم خدمات نقل الزائرين والأهالي إلى المسجد النبوي، ومواقع عديدة في المدينة المنورة، خلال دقائق معدودة، انطلاقًا من النقاط المحددة، وتقليص الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي ومسجد قباء، والمنطقة المركزية، والإسهام في رفع مستوى جودة الحياة والإصحاح البيئي من خلال تقليص انبعاثات عوادم المركبات، وزيادة المساحات المخصصة للمشي في محيط المسجد النبوي لخدمة المصلين.