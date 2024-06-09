"السديس": منارة ومقرأة ومصحف الحرمين عززت التجربة الافتراضية في موسم الحج

ومن المنصات الرقمية الدينية التي سخرتها الرئاسة لتعزيز أداء رسالتها في موسم حج ١٤٤٥هــ: منصة "منارة الحرمين"، وهي منصة رقمية، تُعنى ببث خطبة عرفة، وخطبة الجمعة من الحرمين، والدروس العلمية، ودورات تعليم مناسك الحج والعمرة، ومحاضرات إيضاح مسائل وأحكام الحج. وقد وُجدت لإثراء التجربة الرقمية الدينية للحرمين، بما يسهم في تكامل منظومة الخدمات الدينية فيهما.