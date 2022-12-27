تقنية الباركود للإصلاح والصيانة في خدمة المشاركين والزوار بمهرجان الإبل

ويعمل نظام الباركود عبر مسح ضوئي من قِبَل المشارك؛ وتظهر له لائحة تتضمن مختلف الأعطال؛ حيث يقوم بتعبئة النموذج والضغط على زر الإرسال، ليصل الطلب إلى لجنة الصيانة التي تعمل على توجيهه للورشة المعنية لمختلف التخصصات "كهرباء، سباكة، تكييف، وغيرها".