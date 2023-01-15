"الفيصل" يدشن الربط الإلكتروني بين إمارة مكة ومحافظات المنطقة

وسعيًا من إمارة منطقة مكة المكرمة للتحول الرقمي فقد تم تطوير حزمة من البرمجيات والتطبيقات التي تسهم في تسهيل التواصل مع المواطنين وإنجاز أعمال الإدارات المختلفة، ومن ذلك تطبيق الإمارة على الأجهزة الذكية، موقع الإمارة على شبكة الإنترنت، وأنظمة المشايخ والنواب والمعرفين، وتمكين الكفاءات، وتقييم الأداء الوظيفي، والقضايا القانونية.