"الزعاق": "الباذر" أول نبت للربيع تزامنًا مع أمطار "الوسم" والأجواء المعتدلة

قال الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم على قناة العربية، إنه خلال هذه الأيام نلاحظ ظهور نبت الباذر، وهو من سمات موسم "الوسم".
وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" أن كل الأمطار التي هطلت خلال هذه الأيام داخلة في حيز "الوسم"، ومطره هو الذي يسم الأرض بالنبات والربيع.
وأضاف: خلال هذه الأيام نلاحظ تفشي وانتشار "الباذر"، وهو أول ظهور نبت للربيع؛ لأن باطن الأرض دافئ، والأجواء معتدلة، وهذه سمة موسم "الوسم"؛ فشمس الظهيرة في الوسم حارة، لكنها ليست حارقة، ورطوبته معتدلة وليست خانقة، ودرجة حرارته خفيفة.
وتابع: مع دخول موسم الوسم يبدأ العرب في التنقل والترحل بحثًا عن مَواطن الربيع في الأراضي التي أصابها الوسم، وحينها نستمتع بالأجواء الجميلة بالمخيمات والطلعات البرية.