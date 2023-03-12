115 شاباً يعلنون رغبتهم في الإقلاع عن التدخين ضمن برنامج "نقي" بالجموم

أعلن 115 شاباً بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين، وذلك ضمن برنامج "نقي" الذي نفذته جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات فرع بحرة، وتم إقامة معرض توعوي تثقيفي بأضرار التدخين والمخدرات تحت شعار ( مدن صحية لتنمية مستدامة) في حديقة الشهداء بمحافظة الجموم وبالتعاون مع بلدية المحافظة .
وفي التفاصيل، أوضح مدير جمعية كفى ببحرة الدكتور محمد عبيسان العتيبي أن معرض كفى التعريفي والتوعوي افتتح بحضور محافظ محافظة الجموم ومدير شرطة المحافظة و مدير الدفاع المدني ورئيس البلدية ونخبة من أعيان الجموم وقد شهد زيارة أكثر من 1500 شخص وأعلن من خلاله 115 شاباً رغبتهم في الإقلاع عن التدخين.
وبين "العتيبي" أن الزوار تفاعلوا بشكل كبير مع فريق كفى ، فيما قدم شكره لكل من ساهم في إنجاح الفعالية ودعم الجمعية.