115 شاباً يعلنون رغبتهم في الإقلاع عن التدخين ضمن برنامج "نقي" بالجموم

وفي التفاصيل، أوضح مدير جمعية كفى ببحرة الدكتور محمد عبيسان العتيبي أن معرض كفى التعريفي والتوعوي افتتح بحضور محافظ محافظة الجموم ومدير شرطة المحافظة و مدير الدفاع المدني ورئيس البلدية ونخبة من أعيان الجموم وقد شهد زيارة أكثر من 1500 شخص وأعلن من خلاله 115 شاباً رغبتهم في الإقلاع عن التدخين.