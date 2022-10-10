هافال السعودية تحتفل بمالك قطع نصف مليون كيلو

كرّمت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة وكلاء جريت وول،هافال وتانك في المملكة مؤخراً أحد عملائها من ملّاك سيارة هافال H6 ، والذي قطع بسيارته موديل 2020 مسافة نصف مليون كيلو متر التي قطعها يوميا بين جدة والطائف ، في تجربة عملية تؤكد قوة وجودة سيارات هافال، وقدرتها على تحمّل الظروف المناخية الصعبة وتضاريس المملكة خصوصاً في المناطق الجبلية، وتقديم أداء قوي وثابت يعكس الثقة التي تحظى بها سيارات هافال في السوق السعودي منذ دخولها الأول في عام 2018.
شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة قامت بترتيب مفاجأة للعميل ياسر عبر دعوته لعمل صيانة مجانية للمركبة بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 92، ولم يحصل العميل ياسر فقط على صيانة مجانية، بل فاجأته الشركة، بسيارة هافال H6 جديدة.
وبهذه المناسبة تحدث المهندس ماجد الشهراني، المدير التنفيذي في شركة توزيع و تسويق السيارات المحدودة قائلاً: "في ثقافتنا السعودية نؤمن دائماً بأن التجربة خير برهان وليس هناك أفضل من أن تكون التجربة عملية وبواسطة أحد العملاء الذي منح ثقته الكاملة لسيارته من نوع هافال H6 موديل 2020 وقطع بها مسافة 520 ألف كيلو متر في فترة لا تتجاوز العامين، وكانت هافال كما هو معهود عنها محل هذه الثقة وقدمت الأداء وقدرة التحمّل العالية، وهنا أيضاً لا أنسى أن أشيد بولاء العميل ياسر أبو جبل مالك السيارة والذي حافظ بدوره على الصيانة الدورية في مراكزنا المتخصصة واستخدام قطع الغيار الأصلية والمعتمدة، وهي بلا شك من الأمور الأساسية التي يجب توفّرها لتحقيق أفضل النتائج من حيث الأداء والاستدامة".
وأكد المهندس ماجد الشهراني بأن شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة تحرص على ثقة عملائها، واستمرار العلاقة من خلال الاستراتيجية الموضوعة لتطوير خدمات ما بعد البيع بشكل أساسي عبر التوسّع في افتتاح مراكز الصيانة ونقاط قطع الغيار، واستقطاب أفضل الكوادر وتدريبها للعمل في مراكزها خدمةً للعملاء، ومن أجل نيل رضاهم الدائم.