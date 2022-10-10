هافال السعودية تحتفل بمالك قطع نصف مليون كيلو

وبهذه المناسبة تحدث المهندس ماجد الشهراني، المدير التنفيذي في شركة توزيع و تسويق السيارات المحدودة قائلاً: "في ثقافتنا السعودية نؤمن دائماً بأن التجربة خير برهان وليس هناك أفضل من أن تكون التجربة عملية وبواسطة أحد العملاء الذي منح ثقته الكاملة لسيارته من نوع هافال H6 موديل 2020 وقطع بها مسافة 520 ألف كيلو متر في فترة لا تتجاوز العامين، وكانت هافال كما هو معهود عنها محل هذه الثقة وقدمت الأداء وقدرة التحمّل العالية، وهنا أيضاً لا أنسى أن أشيد بولاء العميل ياسر أبو جبل مالك السيارة والذي حافظ بدوره على الصيانة الدورية في مراكزنا المتخصصة واستخدام قطع الغيار الأصلية والمعتمدة، وهي بلا شك من الأمور الأساسية التي يجب توفّرها لتحقيق أفضل النتائج من حيث الأداء والاستدامة".