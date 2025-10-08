عمليات نوعية في 3 مناطق .. ضبط 23 مخالفًا و460 كجم من القات والقبض على مروّج حشيش

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و999 و994 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.