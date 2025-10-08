عمليات نوعية في 3 مناطق .. ضبط 23 مخالفًا و460 كجم من القات والقبض على مروّج حشيش
في سياق دور الجهات الأمنية في حماية المجتمع ومكافحة تهريب وترويج المخدرات، أعلنت الجهات المعنية عن ضبط عدة قضايا متفرقة شملت مناطق عسير وجازان ونجران، بما يعكس تكامل العمل الميداني وفاعلية التنسيق بين الجهات المختصة.
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية لتهريبهم 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية لتهريبهم 280 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي نجران، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و999 و994 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.