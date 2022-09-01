وفقًا لنظام الأحوال الشخصية.. إنصاف امرأة معضولة ونقل ولايتها للمحكمة لتزويجها

واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 20 من نظام الأحوال الشخصية التي تنص على "إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد".