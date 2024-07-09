انطلاق المرحلة الرابعة للصيانة ورفع كفاءة مجمع كباري الظهران.. غدًا

تبدأ أمانة المنطقة الشرقية غداً الأربعاء، أعمال المرحلة الرابعة لأعمال صيانة ورفع كفاءة وتطوير مجمع كباري الظهران، بتقاطع طريق الظهران الجبيل، وطريق الملك عبدالعزيز، ضمن خطتها لاستكمال أعمال الصيانة، حيث سيكون العمل على إغلاق محول طريق خادم الحرمين الشريفين إلى طريق الملك عبدالعزيز (الميناء غرباً).
وأوضحت أن أعمال الصيانة ستستغرق 10 أيام، حيث سيتم إغلاق محول طريق خادم الحرمين الشريفين إلى طريق الملك عبدالعزيز (الميناء) غرباً باتجاه بقيق إغلاقاً كلياً، مع تحويل حركة المركبات الصغيرة للدوران من أسفل جسر الرادار وتحويل حركة الشاحنات المتجهة لبقيق للدوران من أسفل جسر الأمير متعب، وسيتم إغلاق المداخل والمخارج بحسب حاجة العمل.
ودعت الأمانة سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير، لافتة إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.