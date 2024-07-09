انطلاق المرحلة الرابعة للصيانة ورفع كفاءة مجمع كباري الظهران.. غدًا

ودعت الأمانة سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة، منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير، لافتة إلى أنه في حال وجود أيّ ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات 940.