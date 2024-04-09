"سار": نجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان.. ونقل أكثر من مليون مسافر عبر قطار الحرمَيْن

أعلنت شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" نجاح الخطة التشغيلية لموسم رمضان هذا العام 1445هــ، مشيرة إلى تحقيق أرقام غير مسبوقة بنقل أكثر من مليون مسافر، بزيادة قدرها 22% مقارنة برمضان 1444ه‍، وكان ذلك من خلال 2.845 رحلة بارتفاع 12% عن الفترة ذاتها من العام الماضي عبر قطار الحرمين السريع، الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، وذلك في إطار خدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم مناسكهم بكل يُسر وسهولة.