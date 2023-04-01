"المدني" يجدد تشديده على أهمية أجهزة كشف الدخان بالمنازل

جدد الدفاع المدني تشديده على ضرورة تركيب أجهزة كشف الدخان في المنازل؛ لما لها من دور كبير في الكشف عن الحريق قبل تفاقمه؛ مما يؤدي إلى التقليل من حوادث الحريق وتفادي خسارة الأرواح.
وكان الدفاع المدني قد أطلق عددًا من الحملات التوعوية المكثفة والبرامج الإعلامية والتعليمات الإرشادية؛ للتعريف بأهمية تركيب أجهزة كواشف الدخان بالمنازل؛ للحيلولة دون الخسائر البشرية والمادية التي قد تحدث بسبب غياب تلك الأجهزة عن المنازل.
وخُصصت الحملات لنشر ثقافة السلامة من أخطار ومسببات الحرائق، وتعزيز القدرة على التصدي لها، إضافة إلى التوعية بضرورة اقتناء أجهزة الكشف عن الدخان داخل المنازل والأماكن المغلقة، والتي تعمل على تحسس وكشف الحرائق في بدايتها؛ مما يمكّن السكان من التعامل معها قبل استفحالها وتزايد احتمالات خطرها والتنبيه بوجود حريق في المبنى، وإيقاظ النائمين بأصوات تنبيه مرتفعة، وتسهيل اكتشاف موقع الدخان؛ مما يساعد على سرعة إخماد الحريق.