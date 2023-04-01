"المدني" يجدد تشديده على أهمية أجهزة كشف الدخان بالمنازل

وخُصصت الحملات لنشر ثقافة السلامة من أخطار ومسببات الحرائق، وتعزيز القدرة على التصدي لها، إضافة إلى التوعية بضرورة اقتناء أجهزة الكشف عن الدخان داخل المنازل والأماكن المغلقة، والتي تعمل على تحسس وكشف الحرائق في بدايتها؛ مما يمكّن السكان من التعامل معها قبل استفحالها وتزايد احتمالات خطرها والتنبيه بوجود حريق في المبنى، وإيقاظ النائمين بأصوات تنبيه مرتفعة، وتسهيل اكتشاف موقع الدخان؛ مما يساعد على سرعة إخماد الحريق.