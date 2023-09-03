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شاهد.. تحت إضاءات البروق وأصوات الرعد.. أمطار غزيرة تُبهج ليل الطائف
فرق الأمانة تتابع سائر الأنفاق والجسور تلافيًا لتراكم مياه
تصوير- ماجد عسيري
تحت إضاءات البروق وأصوات الرعد، ابتهج الأهالي في الطائف بهطول أمطار غزيرة على المحافظة الليلة، زادت من تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة، في حين تابعت فرق الأمانة سائر الأنفاق والجسور تلافيًا لتراكم مياه الأمطار وتعطيل الحركة المرورية، حيث عملت قنوات تصريف الأمطار على شفط تلك المياه وعدم تراكمها.
وكان قد نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، تشمل تأثيراتها محافظة الطائف، فيما يتوقع استمرار الحالة المطرية خلال الأيام القادمة.