شاهد.. تحت إضاءات البروق وأصوات الرعد.. أمطار غزيرة تُبهج ليل الطائف

وكان قد نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، تشمل تأثيراتها محافظة الطائف، فيما يتوقع استمرار الحالة المطرية خلال الأيام القادمة.