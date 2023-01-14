"أمير الشرقية" يسلم كأس الأمير نايف ضمن فعاليات مهرجان كؤوس الملوك

سلّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس "الجمعة"، الفائز بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، الذي يُقام ضمن فعاليات مهرجان كؤوس الملوك في نادي سباقات الخيل بالرياض، في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية باهتمام القيادة الحكيمة، أيدها الله، بالفروسية ودعمها الكبير لهذه الرياضة الأصيلة لتستمر وتتطور.
وبارك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بمناسبة فوز الجواد "الكتابليتي" بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز، وتسلم الكأس الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.
وقطع الجواد الفائز مسافة 1600م، في وقت يقدر بـ: 1:37:82 دقيقة.