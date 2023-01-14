"أمير الشرقية" يسلم كأس الأمير نايف ضمن فعاليات مهرجان كؤوس الملوك

سلّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس "الجمعة"، الفائز بكأس الأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، الذي يُقام ضمن فعاليات مهرجان كؤوس الملوك في نادي سباقات الخيل بالرياض، في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض.