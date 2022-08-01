رئيس مجلس إدارة "جيديا": المدفوعات الرقمية.. فرص وآفاق اقتصادية رحبة

دور الخدمات المصرفية المفتوحة في الارتقاء بتجارب العملاء

وأردف "عثمان": أدركت المملكة العربية السعودية أهمية تطوير الخدمات المصرفية المفتوحة، وعملت بالفعل على خلق إطار مصرفي مفتوح سيبدأ العمل به في عام 2022، وقد حذت العديد من البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حذوها. وتعد الخدمات المصرفية المفتوحة وسيلة آمنة لمنح المزودين إمكانية الوصول إلى معلومات وبيانات المستهلك، كما أن آلية عملها مصممة لجذب المزيد من المنافسة والابتكار إلى منظومة الخدمات المالية في أسواق اليوم، فعلى سبيل المثال، سيتمكن المستهلكون في المملكة من الوصول إلى منتجات جديدة، وأسعار أكثر تنوعاً لكل منتج، وسيكون لديهم القدرة على مشاركة أجزاء البيانات التي يحتاجون إليها للوصول إلى الخدمة التي يرغبون بها، وبالنسبة للشركات، سيساعدها ذلك على إنشاء منظومة عمل تدفع الابتكار قدماً، وتمنح العملاء تجارب أكثر خصوصية، فضلاً عن توليد رأس مال استثماري إضافي لشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، مما يمنحها المزيد من الفرص للتوسع عالمياً.