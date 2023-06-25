بـ13 لغة عالمية.. "حصن المسلم" بين أيادي ضيوف برنامج الملك للحج
تناقَلَ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال تجولهم في مقر إقامتهم بمكة المكرمة، كتبًا إسلاميةً إثرائيةً ومجانية، لاقت تفاعلًا نظير شموليتها في تنوع اللغات العالمية الناقلة للذكر الإسلامي التوعوي بشكل مبسط، مترجم إلى لغتهم الأم.
وبرز كتاب "حصن المسلم" من بينها، متفردًا بـ(13) لغةً عالميةً؛ حيث يُعد الكتاب مختصرًا من عدة كتب إسلامية، ويتناول إرشادات عن الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة، وأهمها أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف مواضيع الحياة التي نمرّ بها بشكل يومي؛ فضلًا عن أذكار الصباح والمساء، كما تشمل المكتبةُ المصغرةُ العديدَ من الكتب الإسلامية المتنوعة التوعوية والإرشادية الأخرى.
وشملت لغاتُ كتاب حصن المسلم: اللغة السواحلية لبعض سكان القارة الإفريقية، واللغة الإنجليزية، والفرنسية، والإندونيسية، والهندية، والبنغالية، والتاميلية، والبوسنية، والإسبانية، والمليبارية، والأوردية، والتركية، وأيضًا العربية.. وذلك تسهيلًا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلةً في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة- للتثقيف والتوعية بالدين الإسلامي الحنيف.
وتعمل الوزارة بشكل مستمر على إطلاق الكتب الإسلامية التوعوية وترجمتها لمختلف لغات العالم وتوزيعها بشكل مجاني؛ لإيصال رسالة الإسلام الصحيحة للعالم أجمع؛ وذلك ضمن إصدارات مميزة مثل كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة باللغة الفارسية، وكتاب "دليل الحاج" المعتمد باللغة الإنجليزية والأوردية، و"شرح أصول الإيمان" باللغة التاميلية، و"العقيدة الصحيحة وما يضادها" باللغة التايلاندية، إضافة إلى "الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع" باللغة الإندونيسية، و"كيفية الصلاة على النبي" باللغات التايلاندية والبوسنية والعربية.