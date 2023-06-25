بـ13 لغة عالمية.. "حصن المسلم" بين أيادي ضيوف برنامج الملك للحج

وبرز كتاب "حصن المسلم" من بينها، متفردًا بـ(13) لغةً عالميةً؛ حيث يُعد الكتاب مختصرًا من عدة كتب إسلامية، ويتناول إرشادات عن الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة، وأهمها أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في مختلف مواضيع الحياة التي نمرّ بها بشكل يومي؛ فضلًا عن أذكار الصباح والمساء، كما تشمل المكتبةُ المصغرةُ العديدَ من الكتب الإسلامية المتنوعة التوعوية والإرشادية الأخرى.