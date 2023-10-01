في يومها العالمي.. "القهوة" قاسم مشترك بين معظم شعوب العالم

يوافق اليوم الأحد، الاحتفال باليوم العالمي للقهوة، وهي مناسبة عالمية للتعريف بهذا المشروب الذي عشقه الناس واتفقت على تقديمه الشعوب في ضيافتها، حتى أصبح "البن" أو القهوة القاسم المشترك بين معظم شعوب العالم مع اختلاف طرق التقديم أو التحضير.