مبتعث "سعود الطبية" يحصد المركز الأول بمؤتمر دولي لعلاج الأوعية الدموية

حقق مبتعث مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، الدكتور معزي العصيمي، استشاري مشارك الأشعة التداخلية، المركز الأول في "الندوة الحية الـ 18 للعلاج الوعائي الداخلي بتقنية الإرشاد الإشعاعي (IGET18)" بمدينة سيئول في كوريا 2024.