مبتعث "سعود الطبية" يحصد المركز الأول بمؤتمر دولي لعلاج الأوعية الدموية

حقق مبتعث مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، الدكتور معزي العصيمي، استشاري مشارك الأشعة التداخلية، المركز الأول في "الندوة الحية الـ 18 للعلاج الوعائي الداخلي بتقنية الإرشاد الإشعاعي (IGET18)" بمدينة سيئول في كوريا 2024.
وقدّم الدكتور "معزي" ورقة بحثية بعنوان "إعادة فتح الوريد المركزي لمريض بتشوهات خلقية" (Central Vein Recanalization in a Patient with Anatomic Variation)، حيث نجح في علاج مريض سبعيني يعاني من انسداد بالأوردة الجوفية العليا باستخدام الأشعة التداخلية، دون تدخل جراحي.
وأسفر العلاج عن استعادة تدفق الدم الطبيعي وزوال الأعراض المصاحبة.
يُذكر أن "العصيمي" مبتعث من مدينة الملك سعود الطبية للحصول على زمالة تخصص الأشعة التداخلية للجسم من مستشفى Severance Hospital بكوريا.