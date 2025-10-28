محليات
"النمر": دوخة القيام من الجلوس غالبًا غير خطيرة.. وتحذير من علامات تستدعي تدخّلًا طبيًا
منها الإغماء والخفقان وتغيّر الرؤية.. ولا تُهملها إن تجاوزت 5 ثوانٍ
أوضح استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر أن الشعور بالدوخة عند القيام من وضع الجلوس، إذا كان خفيفًا وعابرًا ولم يستمر سوى لثوانٍ معدودة، فعادةً ما يكون غير خطير ويرتبط بنقص السوائل في الجسم.
وبيّن أن هذه الحالة لا تستدعي القلق في معظم الأحيان، إلا أنها قد تُنذر بمشكلة صحية إذا ترافقت مع أعراض محددة، تستوجب زيارة الطبيب فورًا. ومن أبرز هذه الأعراض أن تكون الدوخة شديدة لدرجة تؤدي إلى الإغماء أو فقدان التوازن، أو أن يصاحبها تغيّر مفاجئ في الرؤية أو غشاوة بصرية.
كما شدّد "النمر" على ضرورة عدم تجاهل الحالة إذا استمرت لأكثر من خمس ثوانٍ، أو ترافقت مع خفقان ملحوظ في القلب، أو ظهور ألم في الصدر وضيق في التنفس، مؤكدًا أن مثل هذه الأعراض قد تكون مؤشرات لحالات قلبية أو عصبية تحتاج إلى تشخيص عاجل وتدخّل فوري.