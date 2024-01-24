أمين "التواصل الحضاري": تعزيز الهوية الوطنية يأتي بإبراز مكتسبات المملكة وإنجازاتها

وأشار خلال ورقة عمل قدمها خلال اللقاء الذي نظمته إدارة تعليم محافظة الأحساء ضمن سلسلة برنامج "جسور توعوية" بعنوان "التواصل الحضاري ودوره في غرس القيم الإنسانية وتعزيز الهوية الوطنية" أمس، إلى أن التواصل الحضاري يسهم في إيجاد أرضية من الثقة والأريحية وتحقيق التقارب وتعزيز التفاهم بين الأفراد والمجتمعات الإنسانية، ويسهم في غرس القيم الإنسانية وفي مقدمتها احترام الآخر وتقبله وتقدير ذاته واستشعار أهمية المشتركات الإنسانية النابعة من التفاعل بين الخصوصيات الثقافية، وتعزيز التحاور والتعاون بحثًا عن القواسم المشتركة التي تحفظ للإنسانية كيانها.