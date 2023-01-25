"الموارد البشرية" لـ"سبق": نسبة سعودة الصيدليات 70% غير صحيحة.. بدأنا التطبيق بمرحلتَيْن

وتدول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي قضية توطين وسعودة الصيدليات في المملكة، ووصل وسم #الصيدلاني_السعودي_أحق على منصة تويتر الترند خلال الأيام الماضية، مطالبين بتوطين هذا القطاع، وأنه -مع الأسف- أصبحت هذه المهنة التي درسها وتخرج فيها كثيرٌ من الشباب السعودي في جامعاتنا العريقة وبشهادات عالية يشغلها المقيم بشكلٍ كبيرٍ جداً وبرواتب عالية؛ مطالبين برفع نسبة التوطين فيها الى 100% مثل أي وظيفة أخرى تمّ توطينها بشكلٍ كاملٍ؛ متسائلين عمّا ينقص الشاب السعودي المتخرج في هذا التخصص وبكفاءة عالية أن يعمل وفق تخصصه؟