تفاعل جماهيري واسع مع عروض السامري والحساوي اليومية في فعاليات كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران

حظيت العروض الأدائية التراثية في الفعاليات المصاحبة لكأس نادي الصقور السعودي 2025، المقامة في مركز الظهران إكسبو، بتفاعل واسع من الزوار الذين امتلأت بهم ساحة المسرح خلال الفترة المسائية، مستمتعين بما يقدَّم من فنون تراثية تعبّر عن عمق الموروث الوطني وتنوّعه.

ويشهد المسرح يوميًا تقديم عروض فنون "الفجري"، و"السامري"، و"الخَماري"، إضافة إلى الفن الحساوي الأصيل، وسط مشاركة واسعة من الفرق الشعبية التي تستعرض هذه الفنون بلباسها التقليدي وإيقاعاتها المميزة، وتعكس هوية مناطق المملكة المختلفة وحضورها الثقافي.

وتشكل هذه العروض محطة جاذبة للزوار من مختلف الأعمار، إذ تمنحهم فرصة للتعرّف على الفنون التراثية السعودية عن قرب، في تجربة ثقافية تعزز حضور الفن الأدائي، وترسّخ ارتباط الأجيال بالموروث.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج ثقافي موسّع يقدمه كأس نادي الصقور السعودي، يضم ميدانًا للرماية، ومنطقة صقار المستقبل المخصصة للأطفال، ومتحف شلايل، وفعالية الدعو التي تتيح حمل الصقور والتقاط الصور التذكارية معها، ومنطقة التراث والحرف اليدوية، وجناحًا لأسلحة الصيد يقام للمرة الأولى خارج مدينة الرياض.

يشار إلى أن كأس نادي الصقور السعودي 2025، تقام بتنظيم النادي بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، وتتضمن مسابقة الملواح التي تضم 48 شوطًا، وتقام في مدينة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، ويخصص للفائزين فيها جوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال.