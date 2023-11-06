مع انتشار العادات غير الصحية.. "ساعات هواوي الذكية" توفر سهولة الوصول إلى تقنيات مراقبة النوم

مع ازدياد حداثة العالم ورقميته، يبدو أننا نهمل أهمية النوم ونتبع عادات غير صحية.
ويعتبر التعرض للشاشات الإلكترونية قبل النوم مباشرة، أحد أكثر العادات شيوعًا.
وبقدر أهمية دور القلب في جسدنا، تُقَدَّر أهمية النوم، باعتباره عنصرًا أساسيًّا بالنسبة لنا مثل الهواء الذي نتنفسه، وهو إما أن ينفعك أو يضرك، ويؤثر على حياتنا وصحتنا.
ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد عبّر ما يقرب من 62% من البالغين في جميع أنحاء العالم عن معاناتهم من نقص في النوم الجيد.
ولا يدرك الكثيرون الآثار الرئيسية لنقص النوم على الصحة، خاصة على المدى الطويل؛ حيث يمكن أن تؤثر قلة النوم على القلب وجهاز المناعة والصحة العقلية وغيرها.. علاوة على ذلك، لا يمتلك الكثيرون الأدوات المناسبة لفهم كيف يمكنهم النوم بشكل أفضل.
ولسد الفجوة وتحسين الوصول إلى أدوات إدارة النوم، استثمرت بعض العلامات التجارية مثل هواوي في تقنية النوم وأدخلت ميزات مراقبة النوم في أجهزتها القابلة للارتداء.
ومن الذين يعملون في الليل إلى الأهل العاملين؛ فإن الطريقة التي ننام بها فريدة بالنسبة لنا مثل هوياتنا، وهذا هو السبب أيضًا في أن الخبراء يعملون من أجل اكتشاف حل واحد يناسب الجميع للنوم بشكل أفضل. هذا يعني أننا بحاجة إلى فهم دورات النوم وعاداتنا بطريقة شخصية.
ويمكن أن تساعدنا الساعات الذكية في ذلك، لأنها توفر سهولة الوصول إلى تقنيات مراقبة النوم. وحاليًا يمكن للعديد من الساعات الذكية في السوق اكتشاف مراحل النوم المختلفة (النوم الخفيف، نوم حركة العين السريعة، النوم العميق، إلخ).
وتذهب أحدث ساعات هواوي الذكية إلى أبعد من ذلك؛ مما يمنح المستخدمين تجربة تتبع النوم الأكثر تخصيصًا.
ويمكن لميزة TruSleep™ 3.0 من هواوي، اكتشاف الحركات الدقيقة أثناء النوم لتحديد مرحلة النوم التي يكون فيها المستخدم بدقة أكبر. وإذا كنت تتساءل عما إذا كنت تتحرك أو تستدير أثناء النوم، أو ما إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم العميق لتجنب النعاس أثناء النهار؛ فقد تساعدك الساعة في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الساعات الذكية الجديدة مثل HUAWEI WATCH GT 4 مستشعر HUAWEI TruSeenTM5.5+ المتقدم لاكتشاف التغيرات في معدل ضربات القلب أثناء النوم؛ مما يعني أنه يتطلب قراءة أكثر شمولًا لدورة نومك.
لا يجب أن يكون النوم معقدًا أو مرهقًا. يجب أن يكون نشاطًا طبيعيًّا ومريحًا يفيد صحتنا ورفاهيتنا.
وتعتني ميزة مراقبة النوم في HUAWEI WATCH GT 4 بجوانب مختلفة من نوم المستخدم؛ بما في ذلك لحظة الاستيقاظ، والاتصال بميزات أخرى مثل تطبيق Clock؛ بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على الراحة بسهولة وعدم القلق بشأن الإفراط في النوم. ويمكن للمستخدمين أيضًا ضبط الإشعارات التي ستبلغهم عندما يحين وقت النوم حتى يتم تذكيرهم بالحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة دون الحاجة إلى التحقق بشكل متكرر من الساعة أو ضبط المنبهات.
خوارزمية تتبع النوم شاملة أيضًا ولكنها سهلة الاستخدام. بدلًا من إغراقك بالعديد من البيانات، تمنحك الساعة تقييمًا عن جودة النوم وتقدم توصيات حول كيفية تحسين عادات نومك. وهي تفعل ذلك بذكاء من خلال جمع بياناتك الفسيولوجية وتقييم الخطوات اللازمة لتحسين النوم.
وتتغاضى العديد من الساعات الذكية التقليدية اليوم عن أهمية التنفس جيدًا؛ خاصة أثناء النوم حيث يتباطأ معدل التنفس لدينا عندما ننام، ويمكن أن يختلف عبر مراحل النوم المختلفة. وفي بعض الحالات، قد نعاني من اضطرابات أو مخالفات في تنفسنا يمكن أن تؤثر على صحتنا العامة ونوعية النوم دون أن نلاحظ ذلك.
وحاليًا، واحدة من الساعات الذكية القليلة التي لديها القدرة على قياس عدم انتظام التنفس هي WATCH GT 4. تحتوي على ميزة جديدة تسمىSleep Breathing Aware، تساعد على مراقبة التنفس أثناء النوم، وتصنيفه من منخفض إلى مرتفع. على الرغم من أن الساعة ليست جهازًا طبيًّا؛ إلا أنها يمكن أن تساعدك على فهم صحة الجهاز التنفسي ونوعية النوم بشكل أفضل، وتنبيهك عندما يحين وقت طلب المساعدة المهنية.
وإذا كنت تبحث عن حل لمساعدتك على النوم بشكل أفضل، فقد تكون التكنولوجيا القابلة للارتداء طريقة رائعة لبدء التعلم وتحسين عادات نومك. ولدى HUAWEI WATCH GT 4 واحدة من أكثر تقنيات تتبع النوم شمولًا في السوق الآن.
وتتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 4 بنسخ متعددة في المملكة العربية السعودية ابتداء من سعر 999 ريالًا لدى متجر هواوي الإلكتروني وتجار التجزئة المعتمدين.