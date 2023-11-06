مع انتشار العادات غير الصحية.. "ساعات هواوي الذكية" توفر سهولة الوصول إلى تقنيات مراقبة النوم

وحاليًا، واحدة من الساعات الذكية القليلة التي لديها القدرة على قياس عدم انتظام التنفس هي WATCH GT 4. تحتوي على ميزة جديدة تسمىSleep Breathing Aware، تساعد على مراقبة التنفس أثناء النوم، وتصنيفه من منخفض إلى مرتفع. على الرغم من أن الساعة ليست جهازًا طبيًّا؛ إلا أنها يمكن أن تساعدك على فهم صحة الجهاز التنفسي ونوعية النوم بشكل أفضل، وتنبيهك عندما يحين وقت طلب المساعدة المهنية.