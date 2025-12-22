مدير تعليم الرياض يزور معرض "إبداع 2026" المركزي ويشيد بمشاريع الطلبة الابتكارية

وأبدى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض فخره واعتزازه بما شاهده من مشاريع طلابية متميزة، مشيدًا بطريقة العرض المميزة التي قدمها الطلاب والطالبات. وقال الزارع إن وزارة التعليم تواصل جهودها في تقديم الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلاب الموهوبين، وتفعيل الأنشطة الهادفة إلى دعمهم، من خلال إيجاد بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم، بما يسهم في اكتشاف هذه المواهب وصقلها.