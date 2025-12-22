مدير تعليم الرياض يزور معرض "إبداع 2026" المركزي ويشيد بمشاريع الطلبة الابتكارية

زار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، المعرض المركزي «إبداع 2026م»، واطّلع خلال الزيارة على مشاريع الطلبة العلمية والابتكارية، واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن أفكارهم البحثية والجهود المبذولة لتحويلها إلى مشاريع إبداعية ومبتكرة.
وأبدى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض فخره واعتزازه بما شاهده من مشاريع طلابية متميزة، مشيدًا بطريقة العرض المميزة التي قدمها الطلاب والطالبات. وقال الزارع إن وزارة التعليم تواصل جهودها في تقديم الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلاب الموهوبين، وتفعيل الأنشطة الهادفة إلى دعمهم، من خلال إيجاد بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم، بما يسهم في اكتشاف هذه المواهب وصقلها.
وأوضح أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الوزارة في الاستثمار في المواهب لتلبية متطلبات القطاعات الحيوية لصناعة المستقبل، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رعاية ودعم الموهوبين والمبدعين، وصولًا إلى التحول نحو مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وقدم الزارع شكره وتقديره للكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس، التي أسهمت في تمكين الطلاب والطالبات وتشجيعهم على تبني الأفكار البحثية الإبداعية، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور المهم للأسر في دعم أبنائهم وتحفيزهم على العمل الإبداعي والمبتكر بما يحقق أهدافهم وطموحاتهم.
وفي ختام حديثه، تمنى الزارع لطلاب وطالبات «تعليم الرياض»، وكافة زملائهم من إدارات التعليم الأخرى، التوفيق في المراحل المقبلة، وتحقيق الفوز في المحافل والمعارض العلمية الدولية والإقليمية.
ويشارك في المعرض (110) طلاب من طلبة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.