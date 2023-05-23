مؤتمر الإعلام الوطني يختتم فعالياته.. 18 جلسة وورشة عمل بمشاركة 70 شخصية

وحل الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة سابقًا، والمستثمر في قطاع الرياضة، ضيفًا في جلسة خُصصت عن القوة الناعمة والعلامة الوطنية بإدارة المذيع محمد الطميحي متحدثًا عن رؤيته حول القوى الناعمة التي تزخر بها المملكة وكيفية تسخيرها لبناء علامة وطنية متميزة؛ فيما تَطَرق إلى تجربته وخبراته في مجال القيادة الرياضية وإدارة الأندية إلى جانب الاستثمار في مجال الإعلام.