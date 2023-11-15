"الموارد البشرية" تُطلق "شهادة الخدمة" للأفراد العاملين بمنشآت القطاع الخاص

وتُعد الشهادة مستندًا رسميًا يُمكن تقديمه للجهات المختصّة لإثبات خبرات العاملين، بالحصول على شهادة تثبت عملهم في المنشآت وخبراتهم فيها، وليتمكنوا من تقديم هذه الشهادة للمنشآت الأخرى المُزمع الانتقال إليها.