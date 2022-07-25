هيئة تطوير بوابة الدرعية توقّع مذكرة تفاهم مع البريد السعودي

ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية بالمرتكزات التي تنطلق منها مذكرة التفاهم التي تؤطر لمجالات التعاون بين الطرفين، كالعمل على المبادرات الابتكارية المشتركة وغيرها من المبادرات المستقبلية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي في سياق الخطط الطموحة التي تنتهجها هيئة تطوير بوابة الدرعية للارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان الدرعية، وكذلك للزوار والسياح، من خلال تطوير المرافق وتهيئة بيئة سياحية وثقافية نموذجية.