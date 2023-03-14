شاهد.. مدرسٌ يحتفل مع طلابه بيوم العلَم بطريقة مبتكرة

وأقامت المدارس وإدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات، مع عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة الأحد الماضي، عددًا من الأنشطة والفعاليات احتفاء بيوم العلَم الذي يوافق 11 مارس من كل عام؛ لتعزيز مكانة العلم ونشر ثقافته في نفوس الطلبة التي تعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية.