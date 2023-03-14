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شاهد.. مدرسٌ يحتفل مع طلابه بيوم العلَم بطريقة مبتكرة
ضمن الفعاليات والاحتفالات التي نظّمتها إدارات التعليم
احتفل معلم مع طلابه بـيوم العلَم بطريقة مبتكرة؛ حيث ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يردد مع طلابه في حجرة الصف الأنشودة الوطنية بلادي منار الهدى، وقد ارتدى الجميع الزي الوطني ولوّحوا بعلَم المملكة.
وأقامت المدارس وإدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات، مع عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة الأحد الماضي، عددًا من الأنشطة والفعاليات احتفاء بيوم العلَم الذي يوافق 11 مارس من كل عام؛ لتعزيز مكانة العلم ونشر ثقافته في نفوس الطلبة التي تعزز روح الانتماء والوحدة الوطنية.