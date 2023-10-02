جناح "مجمع الشارقة" بـ"كتاب الرياض" يضم كتابًا واحدًا لكنه يهم كل أبناء اللغة العربية

ولطالما كان إعداد معجم يؤرخ لكلمات اللغة العربية، هدفًا للمؤسسات، التي تُعنى بلغة الضاد منذ نشأة المعاجم اللغوية في الدول العربية، فبعد إنشاء مجمع اللغة العربية في القاهرة عام 1932، قرر أعضاء المجمع إعداد معجم تاريخي للغة العربية، وبعد 4 سنوات شكل المجمع لجنة لإعداد المشروع تحت إشراف المستشرق الألماني فيشر أوجست، لكنها توقفت عن العمل بعد فترة بسبب الحرب، وفي عام 1972 تأسس اتحاد المجامع اللغوية برئاسة الدكتور طه حسين، وتولى الاتحاد إعداد مشروع المعجم التاريخي للغة العربية لكن المشروع تعثر مرة ثانية، وفي عام 2006 تعهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بتكلفة الإنفاق على المشروع عبر مظلة اتحاد المجامع اللغوية في القاهرة، وفي عام 2016 أنشأ حاكم الشارقة مجمع اللغة العربية وأسند إليه متابعة المشروع، وفي 2019، بدأ التحرير المعجمي في المجامع المشاركة بواقع 300 عالم وباحث لغوي.