"الداخلية" تعقد مؤتمرًا صحفيًّا لاستعراض استعدادات قوات أمن العمرة في رمضان

محليات
"الداخلية" تعقد مؤتمرًا صحفيًّا لاستعراض استعدادات قوات أمن العمرة في رمضان
بمشاركة واسعة ويتناول الخطط الخاصة بالجوازات والدفاع المدني والنقل والمواصلات
تعقد وزارة الداخلية بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة، مؤتمرًا صحفيًّا لاستعراض أبرز استعدادات قوات أمن العمرة خلال رمضان.
وسيتحدث خلال المؤتمر كل من مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، واللواء الدكتور حمود الفرج مدير عام الدفاع المدني، واللواء الدكتور صالح المربع نائب مدير عام الجوازات.
وسيتناول المشاركون أبرز الاستعدادات والخطط الخاصة بقطاعات وزارة الداخلية، والتطرق إلى ما يتعلق بإدارة الحشود في الحرم المكي والاستعدادات الخاصة بالنقل والمواصلات والمرور في المنطقة المركزية والعاصمة المقدسة، والخطط الخاصة بالدفاع المدني، والأمن والسلامة في الفنادق المجاورة للحرم المكي وكافة مناطق العاصمة المقدسة، وكذلك ما يتعلق بإجراءات الجوازات سواء في المطارات أو المنافذ البحرية والبرية.