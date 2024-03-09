"الداخلية" تعقد مؤتمرًا صحفيًّا لاستعراض استعدادات قوات أمن العمرة في رمضان

وسيتناول المشاركون أبرز الاستعدادات والخطط الخاصة بقطاعات وزارة الداخلية، والتطرق إلى ما يتعلق بإدارة الحشود في الحرم المكي والاستعدادات الخاصة بالنقل والمواصلات والمرور في المنطقة المركزية والعاصمة المقدسة، والخطط الخاصة بالدفاع المدني، والأمن والسلامة في الفنادق المجاورة للحرم المكي وكافة مناطق العاصمة المقدسة، وكذلك ما يتعلق بإجراءات الجوازات سواء في المطارات أو المنافذ البحرية والبرية.