نائب وزير "البلدية والإسكان" يُدَشِّن معرض "ريستاتكس جدة العقاري"

وبيَّن أن الوزارة قامت بتسهيل إجراءات الحصول على المساكن من خلال تأسيس عدد من الأنظمة، ومنها؛ نظام سكني الذي يمكِّن المواطن من الحصول على الدعم السكني ومعرفة حالة استحقاقه بشكل فوري، حيث تم مؤخرا في منطقة مكة المكرمة تقديم الدعم إلى 122,498 مواطناً حتى شهر سبتمبر 2022م, كما أن نظام إيجار ينظّم العلاقة التعاقدية بين ملاك العقارات والمستأجرين،إذْ جرى توثيق أكثر من مليون و200 ألف عقد إيجاري في منطقة مكة المكرمة، كما أنه يوجد عددٌ من الأنظمة الداعمة لتشجيع الاستثمار والفرص في القطاع العقاري، منها نظام اتحاد الملاك، ونظام فرص.

وأفاد أن الوزارة تمكَّنت من تنفيذ العديد من مشاريع الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لزيادة المعروض العقاري في مناطق ومدن المملكة كافة، وإطلاق 142 مشروعاً تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص،وتوفير 140,000 وحدة، وفي محافظة جدة هنالك مشاريع قائمة لتنفيذ أكثر من 30,000 وحدة سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 26 مليار ريال، كما أن هنالك مشاريع مستقبلية لتنفيذ قرابة 30,000 وحدة إضافية موزَّعة في أحياء مختلفة في محافظة جدة.