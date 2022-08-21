"العجمي": التعليم يحظى بأشد الاهتمام وفق رؤية 2030

وتعمل الحكومة في المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 على إحداث تطورات كبيرة تشمل جميع قطاعات الدولة، وقد أولت الرؤية قطاع التعليم أشد الاهتمام، حيث عملت على إيجاد تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد ويقوم بسد الفجوة بين خريجي التعليم العالي ومتطلبات أسواق العمل.