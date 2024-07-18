المدينة المنورة.. 234 عملية في شهرين تُنهي قوائم انتظار المياه البيضاء

ولفت إلى جدولة 234 عملية جراحية على 60 يومًا، بتوزيعها والعمل على إنجازها بكثافة، في أثناء وخارج ساعات العمل الرسمية، وخلال عطل نهاية الأسبوع، حتى تقلصت قوائم الانتظار كافة.