المدينة المنورة.. 234 عملية في شهرين تُنهي قوائم انتظار المياه البيضاء

تمكنت الفرق الطبية بمسار طب وجراحة العيون بتجمع المدينة المنورة الصحي، من تقليص قوائم انتظار عمليات المياه البيضاء، بإجراء 234 عملية خلال شهرين.
وقال تجمع المدينة المنورة الصحي: إن مسار طب وجراحة العيون ومستشفى أحد، تمكنا خلال المدة الماضية من إعداد خطة لتقليص قوائم انتظار عمليات المياه البيضاء المجدولة لأكثر من تسعة أشهر.
جاء ذلك بعد فرز الحالات وإعادة توزيع الكوادر الطبية وتهيئة غرف العمليات بالمستشفى.
ولفت إلى جدولة 234 عملية جراحية على 60 يومًا، بتوزيعها والعمل على إنجازها بكثافة، في أثناء وخارج ساعات العمل الرسمية، وخلال عطل نهاية الأسبوع، حتى تقلصت قوائم الانتظار كافة.
وأكد التجمع أن وجود كفاءات طبية مؤهلة وفنيين على مستوى عال، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة، ساهم في إنجاح هذه الخطة.