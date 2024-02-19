الاثنين المقبل.. تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول للري والصرف الزراعي بالشرق الأوسط

وعدّ رئيس المؤسسة المكلَّف المهندس محمد بن زيد أبوحيد المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، فرصة لتبادل الخبرات مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين والباحثين الدوليين والمحليين، معرباً عن سعادته باستضافة المؤسسة لهذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.