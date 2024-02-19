الاثنين المقبل.. تنظيم المؤتمر الإقليمي الأول للري والصرف الزراعي بالشرق الأوسط

تنظّم المؤسسة العامة للري بالتعاون مع المنظمة الدولية للري والصرف (ICID)، المؤتمر الإقليمي الأول للري والصرف الزراعي بالشرق الأوسط، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, وتستضيفه العاصمة الرياض يوم الاثنين المقبل، بمشاركة واسعة محليًّا وخارجيًّا.
وعدّ رئيس المؤسسة المكلَّف المهندس محمد بن زيد أبوحيد المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، فرصة لتبادل الخبرات مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين والباحثين الدوليين والمحليين، معرباً عن سعادته باستضافة المؤسسة لهذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.
ويهدف المؤتمر إلى تقديم حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على تقنيات الري الحديثة لرفع مستوى الإدارة المتكاملة للمياه، حيث تتناول محاور المؤتمر إدارة مخاطر المناخ وندرة المياه والاستدامة البيئية في قطاع الري، والتقنيات والابتكارات من أجل حلول مستدامة في إدارة مياه الري، وإعادة استخدام المياه المجددة وعلاقتها بالأمن المائي والغذائي، والحوكمة والتمويل المبتكر لقطاع الري .
يذكر أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة الفعاليات الإقليمية والعالمية التي تنظمها المملكة، ويمكن للمهتمين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني .