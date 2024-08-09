العقيل: جازان أعلى مناطق المملكة في الأمطار خلال أغسطس

قال محلّل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل: إن جازان أعلى مناطق المملكة في نسبة هطول الأمطار خلال أغسطس.
وأضاف: المنطقة موقعها الجغرافي يساعد على تشكُّل السحب الرعدية الركامية؛ وذلك لعدة عوامل، من أهمها الرياح الموسمية المحملة بكميات كبيرة من بخار الماء، والتي تمرّ على جبال السروات وتتكثّف وتتحرّك السحب في فصل الصيف من الاتجاه الشرقي للغربي؛ مما يرفع هذه السحب ويؤدّي إلى تكون كثيف لهذه السحب.
وأردف: الرياح الهابطة من السحب الرعدية الركامية أحيانًا تتجاوز سرعتها 100 كم/ ساعة، وتكوّن بعض العواصف الرملية ويكون انعدام في مستوى الرؤية الأفقية، وعلى مرضى الجهاز التنفسي أخذ الاحتياطات.