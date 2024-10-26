تطوير شبكة الطرق الطويلة في السعودية: نحو أمان مستدام وراحة للمسافرين

ورغم الجهود المبذولة، يعاني العديد من مستخدمي هذه الطرق من نقص في الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإضاءة المحدودة، وعدم كفاية المساحات الخضراء، وتباعد الاستراحات، مما يؤثر سلباً على تجربة القيادة ويزيد من مخاطر السلامة. تُعد الإضاءة من أهم العوامل التي تقلل الحوادث، خصوصاً على الطرق الطويلة، إذ أن غياب الإنارة الكافية يزيد من مخاطر الحوادث، لا سيما في ظروف الطقس غير الملائمة مثل الضباب والعواصف الرملية.