رئيس السنغال يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي

غادر الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، المدينة المنورة، اليوم، بعد أن زار المسجد النبوي، وأدّى الصلاة فيه، وتشرّف بالسّلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وصاحبَيه، رضوان الله عليهما.
وكان في وداعه بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي: الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.